Авиакатастрофа под Бишкеком. Первые кадры

Киргизское агентство «Кабар» опубликовало видео с места крушения грузового самолета Boeing 747 под Бишкеком, жертвами которого стали более 30 человек. Об этом сообщают Рамблер/новости.

Грузовой самолет Boeing 747 авиакомпании Turkish Airlines , летевший из Гонконга в Бишкек, рухнул на дачный поселок, расположенный в нескольких километрах от аэропорта Манас . Жертвами крушения в основном стали жители поселка. На борту лайнера находились два пилота и технические работники, все они погибли. По предварительным данным, самолет не смог вписаться в посадочную полосу аэропорта из-за густого тумана.

В больницах Бишкека сейчас находятся девять пострадавших, в том числе шестеро детей с тяжелыми травмами и ожогами. В результате катастрофы в поселке были разрушены 32 дома.