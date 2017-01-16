В Краснодарском крае нашли тело четвертого подростка, провалившихся под лед

Тело третьего подростка, провалившегося под лед реки Кирпили в Краснодарском крае, найдено, сообщил РИА Новости в ночь на понедельник в Южном региональном центре МЧС

Южный региональный центр МЧС ранее сообщил, что спасатели ищут четырех детей, провалившихся под лед на реке Кирпили. Позже сообщалось, что были найдены тела трех из провалившихся под лед подростков.

"В 01.26 по Москве спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда нашли тело четвертого погибшего подростка. Поисково-спасательные работы будут на этом прекращены", — сообщили в ведомстве.