В Краснодарском крае нашли тело третьего подростка, провалившегося под лед

Тело третьего подростка, провалившегося под лед реки Кирпили в Краснодарском крае, найдено, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в экстренных службах.

Южный региональный центр МЧС ранее сообщил, что спасатели ищут четырех детей, провалившихся под лед на реке Кирпили. Позже сообщалось, что были найдены тела двух из провалившихся под лед подростков.

"Найдено тело третьего погибшего ребенка, поиски продолжаются", — сказал собеседник агентства.