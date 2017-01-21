BBC рассмешил телезрителей во время инаугурации Трампа
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BBC рассмешил телезрителей во время инаугурации Трампа

Трансляция инаугурации Дональда Трампа на телеканале BBC сопровождалась неверными субтитрами, предположительно, из сериала, что вызвало массу позитивных эмоций у телезрителей и пользователей соцсетей, сообщает издание Sun.
По данным газеты, телеканал показывал Дональда Трампа с задумчивым выражением лица, а в этот момент на экранах появилась подпись: "Просто скажите ему оставить меня в покое".
Еще одним смешным моментом во время телетрансляции инаугурации стал момент, когда камеры захватили лицо экс-президента Барака Обамы, стоявшего с закрытыми глазами. Подпись гласила: "Просто закрой это, хорошо? Эй, оставь его в покое!".
Телеканал пока не прокомментировал произошедшее.
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