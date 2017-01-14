Ученые впервые сняли на видео редкого морского дракона

Ученым впервые удалось снять на видео https://www.youtube.com/watch?v=K7ZBNJ0C0Ww рубинового морского дракона, которого ранее никто не видел в естественной среде обитания. Исследователи запечатлели сразу двух драконов в акватории архипелага Речерч в Западной Австралии с помощью небольшого аппарата с дистанционным управлением.

Ранее на побережье в этом районе были найдены два мертвых рубиновых морских дракона. В семейство игловых (Syngnathidae) входит более 230 видов рыб, среди них морские коньки и их разновидность — морские драконы, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на издание National Geographic

До 2015 года науке было известно только два представителя этого вида. Третью разновидность биологи открыли в 2015 году, изучая экспонаты из коллекции Музея Западной Австралии в Перте. Ученые обнаружили самца темно-красного цвета, пойманного в 2007 году у южного побережья Австралии. Анализ ДНК подтвердил, что это новый виде морских драконов. Его назвали Phyllopteryx dewysea (рубиновый). Предполагается, что рубиновые драконы обитают на глубине более 50 метров.