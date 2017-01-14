В Таиланде разбился боевой истребитель

Военный истребитель JAS 39 Gripen потерпел крушение на юге Таиланда. Это произошло 14 января около 9.27 (5.27 мск) в городе Хатъяй провинции Сонгкхла во время авиашоу, посвященного Дню детей, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Bangkok Post

Самолет упал на взлетно-посадочную полосу, когда выполнял атакующий маневр. После аварии начался пожар. Пилот погиб. Аэропорт временно приостановил работу, а коммерческие рейсы были перенаправлены в другой аэропорт.

Тайские власти начали расследование инцидента. Премьер-министр страны генерал Прают Чан-Оча выразил соболезнования семье пилота.

ВВС Таиланда попросили не публиковать в соцсетях видео крушения самолета из уважения к семье погибшего.

JAS 39 «Грипен» компании SAAB/British Aerospace —многоцелевой истребитель четвёртого поколения. С 1997 года состоит на вооружении ВВС Швеции. В 2008 году Тайланд приобрел у Швеции 12 таких самолетов. Grippen также состоит на вооружении Венгрии, Великобритании, Чехии, ЮАР.