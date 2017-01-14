Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Трамп назвал условие отмены антироссийских санкций
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что он открыт для отмены введенных Бараком Обамой антироссийских санкций, но намерен сохранять их «по крайней мере, в течение какого-то времени». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на интервью в The Wall Street Journal.
«Если можно поладить и если Россия и впрямь помогает нам, почему бы не отменить санкции, если кто-то вместе делает хорошие дела», — сказал он. Также избранный президент США сообщил о готовности встретиться после инаугурации с президентом России Владимиром Путиным. «Я понимаю, что они хотели бы встретиться, и мне это абсолютно подходит»,— заявил Трамп.
Оставить комментарий
Последние новости
-
РИА «Новый День»
-
ФБА «Экономика сегодня»
-
RT на русском