Кремлю понравились слова Трампа про НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль согласен с избранным президентом США Дональдом Трампом в том, что НАТО - устаревшая организация, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«Это пережиток, мы тоже с этим согласны. Эта та организация, системная цель которой конфронтация», — заявил Песков.

По его словам, он не уверен, что НАТО - современная структура, «отвечающая идеям стабильности и безопасности».

Ранее в понедельник Трамп заявил, что организация НАТО устарела. Также он отметил, что страны-участницы «больше не платят то, что должны платить». Однако республиканец также подчеркнул, что НАТО для него «очень важна».