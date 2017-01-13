Рогозин на ослах показал разницу между технарями и гуманитариями

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем Twitter опубликовал короткий ролик об ослах, которые выбираются из загона. В подписи к ролику он сравнил животных с технарями и гуманитариями, сообщают Рамблер/новости.

На записи видно, как первые два осла перепрыгивают препятствие на своем пути. Третий осел убирает его и спокойно проходит дальше.

«Сразу видно, кто технарь, а кто гуманитарий», — написал Рогозин.