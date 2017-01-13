Главное сейчас
-
Обзор зарубежных СМИ: Стычки между украинскими и российскими туристами, возвращение РФ к G8
-
Российские хоккеистки заставили замолчать освиставших гимн РФ чехов
-
Ксения Стриж потеряла ребенка
-
«Такого в стране быть не должно»: Пользователи требуют посадить автоледи с Камчатки
-
Галкин пригрозил критикам Пугачевой
Главные события у вас в почте
Рогозин на ослах показал разницу между технарями и гуманитариями
Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем Twitter опубликовал короткий ролик об ослах, которые выбираются из загона. В подписи к ролику он сравнил животных с технарями и гуманитариями, сообщают Рамблер/новости.
На записи видно, как первые два осла перепрыгивают препятствие на своем пути. Третий осел убирает его и спокойно проходит дальше.
«Сразу видно, кто технарь, а кто гуманитарий», — написал Рогозин.
Ранее в январе вице-премьер назвал героя фильма «Брат 2» главным российским хакером. Рогозин также опубликовал в своем микроблоге фотографию Виктора Багрова в исполнении актера Виктора Сухорукова. На снимке утверждается, что спецслужбы США и Украины сфотографировали киберпреступника в момент его прилета на конференцию по новым компьютерным технологиям и защите компьютерных программ.
Оставить комментарий