Рогозин на ослах показал разницу между технарями и гуманитариями
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Рамблер/новости

Рогозин на ослах показал разницу между технарями и гуманитариями

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем Twitter опубликовал короткий ролик об ослах, которые выбираются из загона. В подписи к ролику он сравнил животных с технарями и гуманитариями, сообщают Рамблер/новости.
На записи видно, как первые два осла перепрыгивают препятствие на своем пути. Третий осел убирает его и спокойно проходит дальше.
«Сразу видно, кто технарь, а кто гуманитарий», — написал Рогозин.
Ранее в январе вице-премьер назвал героя фильма «Брат 2» главным российским хакером. Рогозин также опубликовал в своем микроблоге фотографию Виктора Багрова в исполнении актера Виктора Сухорукова. На снимке утверждается, что спецслужбы США и Украины сфотографировали киберпреступника в момент его прилета на конференцию по новым компьютерным технологиям и защите компьютерных программ.
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