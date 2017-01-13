В Москве из семьи изъяли 12 детей с подозрением на ВИЧ

В пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой заявили, что из одной московской приемной семьи были изъяты 12 детей, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС . По данным СМИ, дети инфицированы ВИЧ.

По словам представителя пресс-службы, уполномоченный разбирается в возникшей ситуации. Отмечается, что Кузнецова находится в контакте с приемной мамой.

По данным агентства «Интерфакс» , все дети инфицированы ВИЧ. К проблеме уже привлечены все профильные службы. Юристы аппарата уполномоченного выехали на место.

Собеседник агентства уточнил, что один родной ребенок оставлен в семье.