Полиция проверит видео автохамов, проехавших по пешеходной улице у Кремля

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту размещенного в интернете видеоролика, где автомобиль проехал по пешеходной Никольской улице в центре столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Ранее в интернете был опубликован видеоролик, на котором видно, как несколько молодых людей едут в автомобиле по пешеходной Никольской улице недалеко от Кремля.

"В настоящее время сотрудниками ГАИ проводится проверка, направленная на установление автомашины, водителя и обстоятельств совершенного правонарушения", — сказал собеседник агентства.