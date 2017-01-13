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Полиция проверит видео автохамов, проехавших по пешеходной улице у Кремля
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту размещенного в интернете видеоролика, где автомобиль проехал по пешеходной Никольской улице в центре столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Ранее в интернете был опубликован видеоролик, на котором видно, как несколько молодых людей едут в автомобиле по пешеходной Никольской улице недалеко от Кремля.
"В настоящее время сотрудниками ГАИ проводится проверка, направленная на установление автомашины, водителя и обстоятельств совершенного правонарушения", — сказал собеседник агентства.
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