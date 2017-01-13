Полиция проверит видео автохамов, проехавших по пешеходной улице у Кремля

В пресс-службе столичного управления ГИБДД заявили, что сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту езды на автомобиле по пешеходной зоне в центре Москвы. Полицейские выясняют личность водителя. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

Ранее в интернете появилась видеозапись с участием молодых людей, проехавших по пешеходной Никольской улице. На кадрах видно, как автомобиль лавирует между гуляющими людьми. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства инцидента и устанавливают личность водителя, нарушившего правила дорожного движения.

По предварительным данным, в автомобиле находились двое молодых людей. Прохожим приходилось отбегать от машины. При этом молодые люди пытались их подгонять.

«Парни едут в кальянную», - указано в подписи к видеозаписи.

Ролик был снят самими нарушителями.