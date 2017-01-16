В Москве проходит прощание с Доктором Лизой

Утром в понедельник, 16 января, в Успенском храме Новодевичьего монастыря началась церемония прощания с погибшей при крушении Ту-154 Елизаветой Глинкой, известной как Доктор Лиза. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

В храме поставили закрытый гроб с траурными венками от семьи, друзей и Министерства обороны . Перед гробом - фотография Доктора Лизы с траурной лентой. Позже в этот же день состоятся ее похороны на Новодевичьем кладбище.

Ту-154, принадлежавший Минобороны, потерпел крушение 25 декабря над Черным морем. На борту самолета, летевшего из Сочи в Сирию, находились 92 человека. Все они погибли. Среди пассажиров, помимо Елизаветы Глинки, были артисты ансамбля имени Александрова, съемочные группы трех телеканалов, военные и чиновники.

Елизавета Глинка была врачом-реаниматологом. Также она специализировалась на паллиативной медицине – помощи пациентам с неизлечимыми заболеваниями для поддержания максимально комфортного для них уровня жизни. Она основала благотворительный фонд «Справедливая помощь», который помогал бездомным, смертельно больным, одиноким пенсионерам и инвалидам.