Сирийская армия отомстит Израилю за обстрел Дамаска

Согласно заявлениям сирийских военных, Израиль выпустил несколько ракет в сторону военно-воздушной базы в районе Эль-Мезза в восьми километрах западнее Дамаска. Командование сирийской армии предупредило Израиль о возможном ответе на эти атаки, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Reuters . В своем заявлении Дамаск предупредил Тель-Авив, что отомстят за это «вопиющее нападение».

Ранее израильские ВВС нанесли авиаудар по военному аэропорту в Дамаске. Ракеты были выпущены сразу после полуночи с позиций близ Тивериадского озера на севере Израиля.