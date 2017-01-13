Выступление американского депутата прервала программа RT

Трансляция заседания комитета Палаты представителей США на телеканале C-SPAN на десять минут прервалась передачей Russia Today. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на CNN

В C-SPAN, который специализируется на правительственных трансляциях, случившееся назвали проблемой маршрутизации. Представители телеканала пообещали тщательно расследовать инцидент.

«Предварительное расследование позволяет предположить, что это было вызвано внутренней ошибкой маршрутизации. Мы продолжим более глубокое расследование, которое может занять некоторое время. Если мы узнаем что-нибудь новое, мы сделаем публичное заявление», - сообщили в C-SPAN.

Судя по видеозаписи , передача RT прервала выступление конгрессмена Максин Уотерс, которая ранее выступала против победы Дональда Трампа на выборах президента США, обвиняя Россию в кибератаках на предвыборные штабы.

В США Russia Today является одной из сетей, находящихся в распоряжении C-SPAN.