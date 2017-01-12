Россиянам предложили отметить серебро биатлонистов «Боярышником»

Украинский комментатор телеканала UA: Перший (рус. UA: Первый - Рамблер/новости) Андрей Столярчук в прямом эфире предложил россиянам отпраздновать серебряную медаль биатлонистов «элитным национальным алкогольным напитком «Боярышник». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на видео эфира , опубликованного на YouTube.

«Свендсен добывает золотую награду для норвежской команды, опережая сборную России. Сегодня наши дорогие друзья будут пить элитный национальный алкогольный напиток «Боярышник» за серебро российской команды», — заявил комментатор.

В ответ на эти слова комментатор телеканала «Матч-ТВ» Георгий Черданцев назвал Столярчука идиотом и подчеркнул, что «несчастье и смерть людей не должны становиться объектом для шуток». Также комментатор заявил, что в России за такие слова украинский специалист был бы «серьезно наказан».

«Иногда нужно думать прежде, чем говорить. Всегда лучше семь раз отмерить, а затем уже отрезать. В любой публичной работе должно быть чувство меры. Несчастье и смерть людей не должны становиться объектом для шуток», — заявил RT Черданцев. Российские биатлонисты финишировали вторыми в эстафете 4 x 7,5 км на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. По ходу гонки россияне выигрывали около 40 секунд, однако не смогли удержать лидерство и пропустили вперед норвежскую команду. Однако российская сборная продолжает лидировать в эстафетном зачете Кубка мира.

В декабре 2016 года в Иркутске от отравления спиртосодержащим средством «Боярышник» погибли 78 человек.