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Россиянам предложили отметить серебро биатлонистов «Боярышником»
Украинский комментатор телеканала UA: Перший (рус. UA: Первый - Рамблер/новости) Андрей Столярчук в прямом эфире предложил россиянам отпраздновать серебряную медаль биатлонистов «элитным национальным алкогольным напитком «Боярышник». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на видео эфира, опубликованного на YouTube.
«Свендсен добывает золотую награду для норвежской команды, опережая сборную России. Сегодня наши дорогие друзья будут пить элитный национальный алкогольный напиток «Боярышник» за серебро российской команды», — заявил комментатор.
В ответ на эти слова комментатор телеканала «Матч-ТВ» Георгий Черданцев назвал Столярчука идиотом и подчеркнул, что «несчастье и смерть людей не должны становиться объектом для шуток». Также комментатор заявил, что в России за такие слова украинский специалист был бы «серьезно наказан».
«Иногда нужно думать прежде, чем говорить. Всегда лучше семь раз отмерить, а затем уже отрезать. В любой публичной работе должно быть чувство меры. Несчастье и смерть людей не должны становиться объектом для шуток», — заявил RT Черданцев. Российские биатлонисты финишировали вторыми в эстафете 4 x 7,5 км на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. По ходу гонки россияне выигрывали около 40 секунд, однако не смогли удержать лидерство и пропустили вперед норвежскую команду. Однако российская сборная продолжает лидировать в эстафетном зачете Кубка мира.
В декабре 2016 года в Иркутске от отравления спиртосодержащим средством «Боярышник» погибли 78 человек.
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