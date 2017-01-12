Депутат Рады: украинская армия проведет парад на Красной площади

Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) после победы над российской армией проведут парад в Москве на Красной площади - с таким заявлением выступил депутат Рады Андрей Тетерук . Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на YouTube-канал телеканала «112 Украина».

«Наши украинцы являются сильными воинами. Я искренне считаю, что мы еще проведем парад на Красной площади. Это будет уместно», — заявил Тетерук.

В ответ на провокационное заявление депутата ведущий программы напомнил ему, что с подобной позицией ранее выступали и другие украинские чиновники. В пример ведущий привел слова министра обороны Украины Валерия Гелетея, заявившего в 2014 году, что украинская армия проведет парад в «украинском Севастополе».

30 декабря 2016 года депутат Верховной рады , председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что украинская оборонная промышленность обошла российскую в изготовлении ракетного оружия.

В 2016 году занимавший на тот момент пост спикера Государственной думы Сергей Нарышкин заявил, что в случае военного конфликта со страной, военный потенциал которой сравним с украинским, боевые действия продолжались бы четыре дня и закончились бы победой российской армии.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума.