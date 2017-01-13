Интернет-пользователи призвали посадить не пропустившую скорую на Камчатке женщину

В Сети появилась петиция с требованием привлечь к уголовной ответственности водителя и пассажира автомобиля, не пропустивших машину «скорой помощи» к умирающему пациенту в Петропавловске-Камчатском. «Это просто вопиющий пример, насколько бессердечным может быть человек. Такого не должно быть в нормальной стране, в нормальном цивилизованном обществе», - говорится в петиции.

Ее автор попросила генерального прокурора и руководителя Следственного комитета лично проконтролировать расследование происшествия и «добиться максимальных карательных мер» - привлечь водителя к уголовной ответственности с реальным сроком, а пассажира - как соучастника преступления. «Ведь, по сути, своими действиями они убили человека», - отмечается в петиции.

При этом автор обращения считает, что наказание для подобных случаев следует ужесточить.

К утру пятницы обращения подписали более 2 тыс. человек.

Напомним, вызвавший резонанс инцидент произошел во вторник в Петропавловске-Камчатском. 21-летний мужчина умер потому, что медики не смогли попасть к нему из-за перегородившего дорогу легкового автомобиля, за рулем которого находилась 30-летняя Ульяна Лобанова.

Из выложенной в Сети видеозаписи видно, что водитель машины «скорой» включил сирену и мигалку, кричал по громкой связи: «Дорогу уступи, там больной лежит!». Однако призывы не подействовали.