На Москву обрушится снегопад

Росгидромете заявили, что во второй половине недели на Москву обрушится затяжной снегопад. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

Представитель метеослужбы рассказал агентству, что снегопад начнется в четверг, 12 января, и продлится до утра понедельника, 16 января. Вероятность выпадения осадков равна 55 процентам.

По данным синоптиков, снегопад будет умеренным или слабым. За несколько суток в столице выпадет до 33 миллиметров осадков. Это почти 80 процентов месячной нормы, которая в январе составляет 42 миллиметра.

Всего с начала января в Москве выпало 14 миллиметров осадков.