Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Американский сенат проголосовал за начало отмены реформы Obamacare
Сенат США поддержал начало процесса по отмене реформы здравоохранения покидающего свой пост президента Барака Обамы под названием Obamacare. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Reuters.
За начало этого процесса проголосовал 51 сенатор, против высказались 48 человек. Теперь основным американским ведомствам предстоит составить проект закона об отмене Obamacare.
Также после голосования в Сенате резолюция об отмене реформы будет направлена в палату представителей. Голосование там также должно состояться на этой неделе.
Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп в ходе своей первой пресс-конференции после победы на выборах заявил, что собирается заменить Obamacare на собственную, более качественную и дешевую медицинскую программу, однако никаких подробностей он не привел.
Программа Obamacare начала действовать в 2010 году. Она предполагает субсидии малоимущим на медицинскую страховку. В ее рамках всех американцев обязали покупать медстраховку, которая в США является самой дорогой в мире. Также программа предусматривала новые налоги на богатых граждан и фармацевтические компании. В результате реформы число застрахованных американцев выросло на 10 миллионов человек.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Lenta.ru
-
Московский Комсомолец
-
Russianshowbiz.info