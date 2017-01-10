Reuters узнало детали законопроекта сенаторов США по санкциям против России

Санкции властей США в отношении российских граждан в связи с кибератаками включают в себя визовые ограничения и заморозку активов. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на агентство Reuters

Как говорится в предварительном варианте документа, санкции будут введены в отношении тех лиц, которые «были вовлечены в значимые действия, подрывающие кибербезопасность общественной или частной инфраструктуры и демократических институтов».

Также, как отмечается в публикации, планируется ввести ограничительные меры в отношении тех, кто проводил совместные действия с министерством обороны России, которые могли повлиять на международные компании, работающие в России. О готовности предоставить законопроект, который бы включал в себя «всеобъемлющий» пакет ограничительных мер против России, ранее заявляли сенаторы Джон Маккейн, Бен Кардин и Роберт Менендес.

Власти США неоднократно обвиняли Москву в кибератаках на государственные структуры страны с целью повлиять на результат президентских выборов. В Кремле все подобные обвинения называют «абсурдными» и «бездоказательными». На выборах президента США победил представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Сам политик заявил, что обвинения Вашингтона российских властей в причастности к кибератакам на госструктуры США «смехотворны».