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Страшнее Чикатило: "ангарский маньяк" заявил, что убил более 80 женщин
Серийный маньяк из Ангарска Михаил Попков признался, что убил не 22 женщины, как считалось ранее, а 81. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
Как говорится в публикации, по 47 эпизодам мужчине были предъявлены обвинения. В январе 2015 года бывший милиционер был приговорен к пожизненному заключению по факту убийства 22 женщин. Кроме того, суд тогда установил, что Попков нанес ранения еще двум жертвам. Все преступления маньяк совершил в период с 1994 по 2000 год. Тела жертв находили в разных районах Иркутской области. Установить и арестовать убийцу сотрудникам полиции удалось лишь в 2012 году. Изначально Попков признавал лишь три убийства, но следователи нашли доказательства и других преступлений. Казненный по решению суда в 1994 году маньяк Андрей Чикатило совершил 53 убийства.
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