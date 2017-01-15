Боксер ударил судью в бою за титулы чемпиона мира с Дигейлом

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) во втором среднем весе швед Баду Джек случайно нанес удар судье во время боя с обладателем пояса Международной боксерской федерации (IBF) британцем Джеймсом Дигейлом, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.

Бой прошел в воскресенье в Нью-Йорке. Его итогом стала ничья, оба спортсмены сохранили свои титулы. В конце одного из раундов судья Артур Мерканте-младший попытался развести боксеров по углам ринга, но получил удар в подбородок. Он начала падать, но боксер подхватил его, после чего рефери приходил в себя, ухватившись за ограждение ринга. Спортсмен принес извинения судье.