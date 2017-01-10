Производство "Ярсов" может быть сорвано

Производство ракетных комплексов «Ярс» находится под угрозой срыва, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Коммерсант» . С трудностями при производстве столкнулся Московский институт теплотехники (МИТ). По данным издания, Подольский электромеханический завод не может поставить необходимое оборудование в МИТ из-за тяжелой экономической ситуации и проблем с кредиторами.

Отмечается, что сотрудники института уже попросили запустить производство необходимого оборудования на Ковровском электромеханическом заводе . Однако на это может понадобиться примерно 1,5 года.

По словам источника издания, Ковровский электромеханический завод готов взять на себя обязательства по производству оборудования для гидравлических систем, но для этого потребуется внести изменения в контракт, поскольку исполнителем оборонзаказа в этой части является Подольский завод.

Источник отметил, что «без «Ярсов» вооруженные силы не останутся».