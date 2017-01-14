Россия укрепила ПВО Крыма новейшими ЗРК

На боевое дежурство в Крыму заступил зенитно-ракетный полк, на вооружении которого находится командный пункт и дивизион С-400 «Триумф». Минобороны рассчитывает, что новейший зенитный ракетный комплекс (ЗРК) перекроет небо на сотни километров. Противовоздушная оборона полуострова активно укрепляется с 2014 года. О том, от каких угроз защищается Россия — в материале RT.

В прошлом году комплексы С-400 получил 18-й гвардейский зенитный ракетный Севастопольско-Феодосийский полк. Соединение относится к 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Ранее личный состав прошёл переобучение и в августе прошлого года в рамках военных учений «Кавказ-2016» провёл тренировочные пуски ракет, успешно поразив учебные цели.

Во второй половине 2016 года в российских и украинских СМИ появлялось множество сообщений о переброске и последующем развёртывании в Крыму элементов С-400 и радиолокационной станции «Подсолнух» ближнего действия (до 450 км). 15 июля 2016 Минобороны официально анонсировало планы размещения «Триумфа», который придёт на подкрепление системам предыдущего поколения С-300ПМ.

По всему радиусу

С-400 начал поступать на вооружение с 2007 года. По состоянию на начало года новые ЗРК были приняты на боевое дежурство во всех стратегически важных регионах. Помимо Крыма это Московская, Ленинградская, Калининградская, Архангельская, Новосибирская области и Приморский край. Также с конца ноября 2015 года «Триумф» обеспечивает безопасность полётов российской авиации.

С-400 получил бесчисленное количество комплиментов за универсальность, относительную простоту эксплуатации и тактико-технические характеристики, которые по некоторым параметрам превосходят западные аналоги, в частности, американские комплексы Patriot.

Испытания С-400 продемонстрировали способность уничтожать широчайший спектр воздушных целей. Это почти все типы авиации (не включая только самолёты пятого поколения), крылатые ракеты и баллистические цели (ракеты малой и средней дальности, летящие со скоростью до 4,8 километров в секунду).

По мнению военного эксперта Саида Аминова, С-400 мобильнее, чем Patriot, и потому быстрее разворачивается на местности. Но главным боевым преимуществом комплекса является способность вести круговой обзор и огонь по всему радиусу.

«В случае необходимости, ухудшения ситуации на театре военных действий за короткое время С-400 переходит в походное положение и убывает к новому месту. Он способен получать информацию от любых радиолокационных средств, способен сам обнаруживать, уничтожать все аэробаллистические цели, которые находятся у нашего противника», — сказал RT бывший заместитель начальника Главного штаба войск ПВО РФ Айтеч Бижев.

Пусковые установки С-400 могут работать на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров. «Триумф» обеспечивает одновременный обстрел до 36 целей с наведением до 72 ракет, что означает практически гарантированное поражение находящихся на «мушке» объектов. В «комплект» ЗРК входят пять типов ракет: 48Н6Е, 48Н6Е2, 48Н6ЕЗ, 9М96Е2 и сверхдальняя (до 380 км) 40Н6Е.

Дальность полёта ракет 48Н6Е3 и 48Н6Е2, которыми чаще всего оснащены пусковые установки, составляет 250 и 200 км соответственно. Главное ноу-хау С-400 — это ракета 40Н6Е, которая, по неподтверждённой информации, совершенствуется отечественными конструкторами в направлении увеличения дальности. Конечная цель — создание противоспутниковой ракеты.

Основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев в беседе с RT отметил, что единственным недостатком С-400, как и Patriot, является неспособность поражать межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). Однако этот момент будет учтён в ЗРК С-500 «Прометей», который будет способен перехватывать МБР на финальном участке траектории.

Усилить потенциал

До распада СССР в Севастополе располагалась 1-я дивизия ПВО, прикрывавшая советский ВМФ. Соединения противовоздушной обороны были дислоцированы в Феодосии, Евпатории, Бельбеке, Керчи, Джанкое, Алуште, Казантипе, в посёлках Гвардейское и Раздольное, селе Оползневое, мысах Меганом и Тарханкут.

Айтеч Бижев рассказал RT, что в конце 1980-х годов он служил в Крыму в должности заместителя командира дивизии ПВО:

«20-летнее владение Украиной Крымом свело систему ПВО на нет. С переходом Крыма под юрисдикцию Российской Федерации обстановка резко изменилась. Сейчас крымская группировка очень сильно укреплена в вопросах системы ПВО».

Бижев уверен, что С-400 заметно усилит потенциал войск ПВО в Крыму, но и до заступления этого ЗРК на боевое дежурство средства противовоздушной обороны полуострова прекрасно контролировали ситуацию. По его словам, на подмогу зенитчикам всегда готова прийти истребительная авиация (Су-27 и Су-30СМ), базирующаяся на аэродроме Бельбека.

В советские годы в Бельбеке дислоцировался 62-й истребительный авиационный полк, в наши дни — 27-я смешанная авиационная дивизия. «Существует не только зенитно-ракетное, но и истребительно-авиационное прикрытие, а также противовоздушная оборона сил флота, кораблей, которые находятся в акватории Чёрного моря и Крыма», — добавил Бижев.

Обозреватель издания «Газета.Ru» Михаил Ходарёнок прокомментировал боевые возможности переброшенных на полуостров С-300ПМ и С-400. «На данный момент этого достаточно, чтобы выполнить задачи, которые стоят перед группировкой сил и средств в Крыму», — подчеркнул собеседник RT.

«Противника не обозначаю»

В 2016 году Россия имела возможность убедиться в необходимости серьёзного отношения к обороноспособности Крыма и в первую очередь в правильности курса на защиту воздушных рубежей.

8 сентября в разгар учений «Кавказ-2016» три самолёта-разведчика ВВС и авиации ВМС США приблизились к южной границе Крыма. В 70 километрах от Севастополя пролетел стратегический самолёт-разведчик ВВС США RC-135, поднявшийся в воздух с греческой авиабазы Суда. В течение осени войска ПВО несколько раз беспокоил американский патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon.

Кроме того, военная угроза продолжает исходить от Украины. Так, 13 января подразделения противовоздушной обороны Украины провели учения в Херсонской области, которая граничит с Крымом.

В конце ноября средства ПВО Крыма, включая комплексы морского базирования, были приведены в полную боевую готовность. В итоге Украина переместила диапазон стрельб западнее запланированного маршрута пролёта ракет. В Москве заявили о нарушении Киевом международного права и обвинили в том, что испытания ракет подвергают опасности гражданские суда.

Эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев полагает, что крымская группировка войск должна без труда справиться с потенциальной агрессией Украины. Другим вероятным противником является блок НАТО и здесь, по его мнению, «есть над чем работать в плане и размещения военной техники и перевооружения».

«Об угрозе НАТО говорить можно, потому что С-400 — избыточная системы для нынешних возможностей украинских ВВС. Постановка на боевое дежурство «Триумфа» — это скорее демонстрация российского присутствия в Крыму, которая не говорит о том, что Москва рассматривает возможность натовского вторжения. НАТО способен сосредоточить превосходящие силы, но это гипотетический сценарий», — сказал Денисенцев.

Другие собеседники RT считают, что называть конкретного противника некорректно. По их мнению, необходимо сосредоточить усилия не на поиске врагов, а на планомерном укреплении обороны. «Противника не обозначаю, Россия защищает свои суверенные границы. Противник может быть любым, а границы должны быть неприкосновенны», — заявил Айтеч Бижев.

«Конкретного противника лучше никогда не обозначать, потому что неизвестно, как может сложиться военно-политические ситуация через пять-десять лет. Пока ощутимая угроза есть со стороны Украины. Называть противника в мирное время концептуально неправильно. Наша территория должна быть защищена с земли, поверхности моря и с воздуха, для этих целей нужно предпринимать меры», —резюмировал Михаил Ходарёнок.