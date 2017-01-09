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Российский боец нокаутировал соперника во время приветствия
Российский боец смешанного стиля (MMA) Ибрагим Халилов нокаутировал противника за первые три секунды боя спорным приемом. Видеозапись поединка разместил пользователь Caposa в социальной сети Twitter.
В рамках турнира WBK 22 в китайском Ханчжоу в первом раунде соперники сошлись для традиционного касания перчаток — приветствия, предваряющего поединки по правилам MMA. Едва коснувшись левой рукой своего противника представителя Узбекистана Бахтияра Баротова Халилов нанес сопернику мощный удар с правой в голову.
«Абсолютно дешевый приемчик и нокаут от Ибрагима. Ложное приветствие», - подписал видео Caposa.
Пользователи сети ответили, что это не «дешевый приемчик», Халилов был начеку и быстро сделал выпад правой рукой.
«Всем остальным тут все предельно ясно. Он протянул левую руку и, как только контакт состоялся, сделал выпад справа. Все по правилам, но грязно», - написал @JGloria210.
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