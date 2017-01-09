"Викинга" потеснили в российском прокате

Российский прокат со сборами в 617 миллионов рублей возглавил фильм «Кредо убийцы» по популярной компьютерной игре Assassin's Creed с Майклом Фассбендером в главной роли, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на портал kinobusiness.com . Российский исторический блокбастер «Викинг» сместился на вторую строчку рейтинга.

По данным издания, в воскресенье боевик «Кредо убийцы» заработал 93,5 млн рублей. Таким образом, касса дебютного уик-энда фильма составила 617 млн рублей. Отмечается, что этот результат является абсолютным рекордом для январских премьер.