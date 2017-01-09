Таиланд уходит под воду: счет пострадавших идет на миллионы

Число жертв наводнения на юге Таиланда увеличилось до 19 человек, еще один считается пропавшим без вести, в 13 регионах страны ожидаются обильные осадки, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

Под водой после проливных дождей оказались более четырех тысяч населенных пунктов в 10 провинциях страны, в которых проживает около 900 тысяч человек. Данных о пострадавших иностранцах нет. В регионе не работают школы, больницы эвакуированы. Закрыто железнодорожное сообщение, а многие аэропорты затоплены.

Власти уже развернули пункты помощи пострадавшим. Для них собирают вещи первой необходимости, воду и продукты. В районы бедствия их доставляют объездными путями. Большинство дорог размыто.

Сообщалось, что из-за сильных дождей в Таиланде сотни людей, среди которых есть россияне, не могут улететь домой. По прогнозам синоптиков, проливные дожди будут идти еще несколько дней, а затем непогода уйдет на юго-запад, в сторону Мьянмы.