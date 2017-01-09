Ведущий "Золотого глобуса" пошутил о Путине

Кроме того, ведущий отпустил шутки в адрес избранного президента США Дональда Трампа , сравнив его с одним из персонажей сериала «Игра престола» Джоффри Баратеоном. Также Фэллон в своей речи подчеркнул, что конкурс «Золотой глобус» - одна из немногих мест, где в США «по-прежнему чествуют прямое голосование».

На выборах президента США 8 ноября 2016 года победу одержал представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Его победу обеспечили выборщики, тогда как большинство голосов граждане страны отдали кандидату на пост главы государства от Демократической партии Хиллари Клинтон . Трамп вступит в должность 20 января 2017 года.

Подсчетом голосов на конкурсе «Золотой глобус» занималась аудиторская-консалтинговая компания из Великобритании Ernst & Young. Триумфатором конкурса стал фильм «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла . Картина выиграла три статуэтки – награду за лучшую режиссуру, лучший сценарий и лучшую комедию или мюзикл. Кроме того, наград удостоились исполнители главных ролей в фильме Райан Гослинг Эмма Стоун , также были награждены композитор картины Джастин Гурвиц и соавторы заглавной композиции «City of Stars».

Ранее американские власти обвиняли Кремль в кибератаках на государственные структуры страны с целью повлиять на результаты выборов президента США. В Москве все обвинения называли «абсурдными».