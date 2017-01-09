Москвичей предупредили о сильном тумане

Главное управление МЧС по Москве предупредило жителей и гостей столицы о тумане с видимостью 200-500 метров. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на официальный сайт ведомства.

По данным спасателей, туман в столице ожидается с 14:00 понедельника, 9 января, до 11:00 вторника, 10 января. Из-за тумана может быть затруднено движение транспорта, также есть опасность роста числа ДТП.

В МЧС посоветовали автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впередиидущих машин, также следует избегать обгонов и перестроений. Требование о включении габаритных огней, фар ближнего света или противотуманных фар в такую погоду является одним из основных. Спасатели также порекомендовали пешеходам использовать светоотражающие элементы на одежде.

О сильном тумане в Москве сообщалось сегодня утром. Так, туман у станции метро «Чеховская» приняли за задымление. Пассажиры увидели там «густой дым», но в итоге информацию о пожаре опровергли.