Памела Андерсон изменилась до неузнаваемости

Из-за пластических операций 49-летнюю актрису Памелу Андерсон с трудом узнали на гала-вечере Шона Пенна, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РЕН ТВ.

Отмечается, что звезда пришла вместе с сыном.

Поклонники Андерсон были шокированы ее фотоснимками с вечера, так как на фото актриса совсем на себя не похожа. По мнению интернет-пользователей, ряд пластических операций изменил ее до неузнаваемости.

Из-за неоднократной блефаропластики - подтяжки век, глаза Андерсон приобрели разный размер и теперь не открываются полностью. Мимика Памелы стала практически неподвижной: многочисленные инъекции избавили актрису от ненавистных морщин, но теперь она не может смеяться и демонстрировать свою знаменитую голливудскую улыбку.