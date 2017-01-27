Песков раскрыл детали разговора Путина и Трампа

Также в ходе разговора глава государства намерен поздравить президента США со вступлением в должность.

«Путин имеет в виду - поздравить президента Трампа со вступлением в должность президента США. И, разумеется, обычно в ходе таких контактов происходит обмен мнениями по основным параметрам текущего состояния двусторонних отношений», — рассказал Песков.

Он также подтвердил, что телефонный разговор двух лидеров запланирован на грядущие выходные.

«Это первый телефонный контакт уже после вступления в должность президента Трампа, поэтому, безусловно, ожидать от такого телефонного разговора субстантивных контактов по всему периметру вряд ли приходится. Мы дадим сообщение о результатах этого разговора», — заключил представитель Кремля.