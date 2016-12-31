Поклонская прочла россиянам новогодний стишок

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прочитала новогоднее стихотворение авторства Татьяны Коваль. Видео с парламентарием опубликовано на YouTube в субботу, 31 декабря.

Под записью приводится ее сообщение из Facebook, в котором она призвала не допустить переноса злобы и обид прошлого в настоящее. «Нужно сделать все для примирения и укрепления общества», — добавила Поклонская.