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Расул Мирзаев опубликовал свое фото из больницы
Фото: instagram.com/rasul____mirzaev
Российский спортсмен, чемпион мира по боевому самбо Расул Мирзаев, на которого было совершено нападение, опубликовал в Instagram свою фотографию из больницы.
На снимке боец, лежащий на больничной койке, окружен пришедшими его навестить людьми.
"Благодарю, братья, за то, что навестили", - сказано в подписи к фото.
Напомним, в ночь на 31 декабря в квартиру к Расулу Мирзаеву вломилась группа злоумышленников, избила бойца и несколько раз выстрелила в него из травматического пистолета. Напавшие скрылись с места происшествия. Боец был госпитализирован. По факту произошедшего были возбуждены два уголовных дела.
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