Расул Мирзаев опубликовал свое фото из больницы

Российский спортсмен, чемпион мира по боевому самбо Расул Мирзаев , на которого было совершено нападение, опубликовал в Instagram свою фотографию из больницы.

На снимке боец, лежащий на больничной койке, окружен пришедшими его навестить людьми.

"Благодарю, братья, за то, что навестили", - сказано в подписи к фото.

Напомним, в ночь на 31 декабря в квартиру к Расулу Мирзаеву вломилась группа злоумышленников, избила бойца и несколько раз выстрелила в него из травматического пистолета. Напавшие скрылись с места происшествия. Боец был госпитализирован. По факту произошедшего были возбуждены два уголовных дела.