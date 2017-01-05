Фото подозреваемого в нападении на Расула Мирзаева

Борец ММА Расул Мирзаев опознал одного из напавших на него людей. В нападении подозревается Камиль А.

Фото: Соцсети

Источник РЕН ТВ подтвердил, что на фото запечатлен один из подозреваемых в нападении.

Напомним, нападение на Мирзаева произошло в ночь на 31 декабря. В квартиру к спортсмену вломилась группа преступников, избила его и несколько раз выстрелила из травматического пистолета.

Злоумышленники скрылись с места инцидента. В настоящее время следователи продолжают расследование уголовного дела. Мирзаев продолжает лечение в одной из столичных клиник.