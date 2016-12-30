Опубликовано видео падения детей с эскалатора в Ставрополе

Пользователь YouTube опубликовал в сети запись происшествия в одном из торговых центров Ставрополя, где в эскалатор затянуло пятерых школьников. Дети попали в объектив камеры видеонаблюдения, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на канал Mihail S.

На кадрах видно, как первые ученики спустились по эскалатору без педагога и не стали отходить далеко. Но несколько детей на движущимся эскалаторе падают и не могут вовремя подняться. Едущим за ними некуда спуститься и они падают на лежачих.Учитель был позади группы.

На место прибыла бригада скорой помощи, пострадавших доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в четверг, 29 декабря, 44 учащихся двух третьих классов школы № 37 пошли в кинотеатр в сопровождении преподавателя. Школьники шли из кинотеатра «Киномакс» после просмотра мультфильма «Снежная королева».