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СМИ оценили троллинг российских дипломатов в адрес Обамы
Западные издания оценили способ, которым посольство РФ в Великобритании ответило на решение действующего президента США Барака Обамы выслать 35 российских дипломатов. Об этом сообщают Рамблер/новости.
Посольство опубликовало в своем твиттере изображение утенка с подписью «хромой» и сопроводило его таким комментарием: «Президент Обама высылает 35 российских дипломатов в духе Холодной войны. Все, включая американцев, будут рады увидеть конец этой злополучной администрации».
The Washington Times назвала этот пост «издевательством». По мнению The Independent, российский ответ на решение Обамы был «быстрым и забавным». А Business Insider счел твит российского посольства «глумливым».
«Российское посольство только что ответило на санкции США мемом. Серьезно», - так прокомментировали троллинг дипломатов в Mashable.
«Хромая утка» (Lame duck) - в американской политической системе неформальное прозвище президента, который вскоре покинет свой пост, проиграв очередные выборы или не имея права выдвигать на них свою кандидатуру.
Двадцать девятого декабря Обама подписал указ о введении новых санкций против России за якобы совершенные Москвой кибератаки. По мнению американских властей, РФ с помощью хакеров вмешалась в выборы президента США. Под санкции попали физические лица, организации, а также ГРУ и ФСБ. Кроме того, Штаты выдворили 35 российских дипломатов и закрыли две загородные резиденции посольства РФ в Нью-Йорке и Мэриленде.
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