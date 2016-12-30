СМИ оценили троллинг российских дипломатов в адрес Обамы

Западные издания оценили способ, которым посольство РФ в Великобритании ответило на решение действующего президента США Барака Обамы выслать 35 российских дипломатов. Об этом сообщают Рамблер/новости.

Посольство опубликовало в своем твиттере изображение утенка с подписью «хромой» и сопроводило его таким комментарием: «Президент Обама высылает 35 российских дипломатов в духе Холодной войны. Все, включая американцев, будут рады увидеть конец этой злополучной администрации».

«Российское посольство только что ответило на санкции США мемом. Серьезно», - так прокомментировали троллинг дипломатов в Mashable.

«Хромая утка» (Lame duck) - в американской политической системе неформальное прозвище президента, который вскоре покинет свой пост, проиграв очередные выборы или не имея права выдвигать на них свою кандидатуру.