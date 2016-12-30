WikiLeaks обвинила США в нарушении Венской конвенции из-за высылки российских дипломатов

В WikiLeaks назвали нарушением Венской конвенции выдворение 35 российских дипломатов из США. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на твиттер организации.

«Запрет Обамы на работу российских дипломатов в двух дипломатических ведомствах США является вероятным нарушением Венской конвенции», - сказано в сообщении WikiLeaks.

В четверг, 29 декабря, президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций против России за якобы совершенные Москвой кибератаки. По мнению американских властей, Россия с помощью хакеров вмешалась в выборы президента США. Под санкции попали несколько физических лиц, несколько организаций, а также ГРУ и ФСБ. Штаты также выдворили 35 российских дипломатов и закрыли две загородные резиденции посольства РФ в Нью-Йорке и Мэриленде.

В Кремле эти действия назвали враждебными, а в МИД РФ анонсировали ответные меры.