США закрывают дипмиссии России в Нью-Йорке и Мэриленде

Соединённые Штаты закрывают дипломатические представительства России, расположенные в Нью-Йорке и Мэриленде, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Reuters. Власти страны также приняли решение о высылке из страны 35 российских дипломатов.

Согласно заявлению Обамы, объекты российских дипломатов в штатах Мэриленд и Нью-Йорк использовались для «целей разведки» и поэтому «будут закрыты».

«Эти меры были предприняты в ответ на притеснения американских дипломатов со стороны России и действия, которые не соответствуют дипломатической практике», - рассказал источник агентства.

Свои действия Белый дом также объяснил «вмешательством России в выборы». При этом никаких доказательств американская сторона не представила.

Российские власти уже пообещали, что в ответ примут «адекватные меры».

Ранее действующий президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях против России. Отмечается, что санкции были введены за хакерские атаки со стороны России против американской избирательной системы. Администрация президента ввела санкции в отношении девяти учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ. Также Вашингтон закрыл два жилых комплекса, которые являются дипломатической собственностью России, и объявили персонами нон грата 35 дипломатов.