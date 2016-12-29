Новогодняя подборка со смешными видео стала хитом в Сети

Подборка самых смешных новогодних видео под названием Christmas Fails собрал за считанные дни почти 3 миллиона просмотров. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на YouTube-канал FailArmy

В подборке – забавные атаки котов на елку, реакция детей на подарки, которые им не понравились, забеги Дедов морозов. Ранее пользователи видеохостинга умилялись ролику с трехлетней девочкой и ее подарком. На видео, которое снимает мама девочки, видно, как котенок выпрыгивает из подарочной коробки до того, как ребенок смог его заметить. На момент написания новости ролик собрал почти 2 миллиона просмотров.