Новогодняя подборка со смешными видео собрала 3 млн просмотров на YouTube

YouTube-канал FailArmy опубликовал подборку самых смешных новогодних видео, которая получила название Christmas Fails.

В подборке собраны самые забавные нападения котов на елку, реакция детей на подарки, которые им не понравились, и многое другое. На момент написания новости ролик стал вирусным и собрал почти 3 млн просмотров пользователей.

Ранее сообщалось, что пользователи YouTube умилились ролику с трехлетней девочкой и ее подарком.