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Новогодняя подборка со смешными видео собрала 3 млн просмотров на YouTube
YouTube-канал FailArmy опубликовал подборку самых смешных новогодних видео, которая получила название Christmas Fails.
В подборке собраны самые забавные нападения котов на елку, реакция детей на подарки, которые им не понравились, и многое другое. На момент написания новости ролик стал вирусным и собрал почти 3 млн просмотров пользователей.
Ранее сообщалось, что пользователи YouTube умилились ролику с трехлетней девочкой и ее подарком.
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