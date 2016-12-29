Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Москва отдохнет от оттепели
В четверг, 29 декабря, в столичном регионе будет облачно с прояснениями, местами снег, на дорогах – гололедица, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
Температура в городе будет около 3-5 градусов ниже нуля. В области столбик термометра опустится до минус 7 градусов. Ветер западной четверти, 5-10 м/с.
Ночью также будет облачно, местами пройдет небольшой снег. В Москве до минус 5-7 градусов, а в Подмосковье до минус 5-10 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с.
В пятницу, 30 декабря, в столице потеплеет до нуля – минус 2 градусов, в области будет до 5 градусов мороза. Ветер западный, 5-10 м/с. Облачность сохранится. Возможны осадки и гололедица.
Смотрите полный прогноз погоды на Рамблер/погоде
В Москве Видео Москва Московская область Еще 2 тега
Оставить комментарий
Последние новости
-
РИА Новости
-
Суть Событий
-
Парламентская газета