CNN сообщил о первых ответных мерах России на новые санкции

Россия предприняла "первые видимые меры" в ответ на введенные США новые санкции, закрыв англо-американскую школу в Москве, сообщает официальный сайт телеканала CNN.

США в четверг ввели в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ санкции, обвинив их во "вмешательстве в выборы", и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал "работниками российской разведки", не приведя никаких доказательств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве "категорически не согласны с какими-либо беспочвенными утверждениями, обвинениями".

Ссылаясь на "американского представителя, который был проинформирован по данному поводу", телеканал уточнил, что в числе "первых видимых действий России" оказалось закрытие англо-американской школы в Москве "для американцев и иностранцев". По его данным, туда ходили дети сотрудников посольств США, Великобритании и Канады.

Также, как сообщается, речь идет о "закрытии доступа" в посольскую резиденцию в Серебряном Бору.