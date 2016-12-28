Поиски обломков Ту-154 приостановлены из-за непогоды

Дождь и туман мешают поискам обломков рухнувшего в Черное море самолета Ту-154. Поисково-спасательная операция была приостановлена на месте катастрофы. С таким заявлением выступил министр по ЧС Абхазии Лев Квицинии. Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«Сегодня мы подключили авиацию - два вертолета работали. Сейчас только вышли с моря и пошли на посадку. Идет дождь и туман, мешают работать авиации», - заявил Квицинии.

Однако Квицинии добавил, что операция будет продолжаться столько, сколько нужно российским экспертам. Представитель ведомства отметил, что в поисках деталей разбившегося самолета участвуют 120 волонтеров. 27 декабря сообщалось, что на месте крушения лайнера было найдено большое скопление обломков и фрагменты тел. Обломки находились на расстоянии 4,5 километров от берега на глубине примерно 20 метров. Также ранее специалисты смогли расшифровать последние слова членов экипажа. Как говорилось в сообщениях СМИ, разговор прерывается на том, что один из пилотов кричит «Закрылки, с*ка!». А затем звучит крик: «Командир, падаем!».

Самолет Ту-154 министерства обороны России потерпел крушение неподалеку от Сочи спустя несколько минут после взлета. На борту находились артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники телеканалов НТВ, «Звезда», Первого. Также в самолете летела исполнительный директор фонда «Справедливая помощь», правозащитник и общественный деятель Елизавета Глинка, известная также как Доктор Лиза. Она сопровождала гуманитарный груз. Всего на борту находились 92 человека. По предварительным версиям ФСБ, причиной крушения могло стать попадание посторонних предметов в двигатель, некачественное топливо или ошибка пилота.