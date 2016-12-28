Самый длинный в мире эскалатор запустили в Москве

В московском метро появился самый длинный эскалатор в мире. Сооружение даже может претендовать на попадание в Книгу рекордов Гиннесса. Установили эскалатор на станции "Парк Победы", сейчас там идут испытания подъемного механизма. Между тем, завтра открывается после ремонта станция "Фрунзенская" Сокольнической линии.

Длина этого эскалатора — 130 метров. Именно по этому параметру он может попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный эскалатор в мире. По две полосы в каждую сторону — по ним пассажиры смогут попадать на Калининско-Солнцевскую ветку.

Это произойдет уже в январе следующего года, когда откроется этот выход станции метро "Парк Победы". Общая вместимость — 800 пассажиров, они смогут опуститься на глубину 68 метров. Эскалатор возвели в рекордные сроки — за два месяца. Обычно на сборку подобных конструкций уходит полгода. Сейчас уже идет обкатка подъемника.

"Мы выясняем, насколько пригоден данный эскалатор для пассажиропотока, для дальнейшей безопасной эксплуатации, нет ли причин для аварийных ситуаций", — объясняет руководитель проекта Виталий Шот.

Здесь предусмотрена стандартная система безопасности для пассажиров — это экстренная остановка и система безопасного плавного пуска. Контролируется работа эскалатора из диспетчерской на проспекте Мира. По сути, это брат-близнец уже работающего эскалатора на станции "Парк Победы" Арбатско-Покровской ветки, но этот — длиннее на два метра.

Дизайн обоих идентичен. Украшением служат 92 люминесцентных фонаря. Новый вестибюль станции "Парк Победы" Калининско-Солнцевской линии почти готов. Сейчас здесь идут отделочные работы, и скоро станция примет первых пассажиров.

В планах — продлить желтую ветку до Раменок. Она пересечет МКАД и протянется вплоть до аэропорта Внуково

Между тем, завтра откроется после ремонта станция "Фрунзенская" Сокольнической линии. Станцию закрыли на ремонт 2 января 2016 года. Построенная в середине 1950-х "Фрунзенская" имеет только один выход в город. Это не позволяло проводить реконструкцию эскалаторов без закрытия станции. Теперь эскалаторы отремонтировали, обновили также вестибюль и фасад.