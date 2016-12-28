Новогодняя ночь в Москве будет теплой

В новогоднюю ночь в Москве ожидается оттепель, температура воздуха составит около нуля градусов. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

В погодном центре «Фобос» агентству рассказали, что, скорее всего, 31 декабря и 1 января в столичном регионе будет «пасмурная сырая погода со слабыми оттепелями».

С пятницы, 30 декабря, влиять на погоду в Москве и области будет новая волна атлантического тепла, которая останется в регионе и в новогоднюю ночь.

По данным «Фобоса», морозная погода вернется в столицу только в первых числах 2017 года, но даже тогда температура будет выше нормы.

Ранее синоптики сообщили, что в будущую среду, 4 января, в Москве и области похолодает до десяти градусов мороза, будут ночные заморозки.