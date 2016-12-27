Минобороны сообщило о состоянии основного черного ящика Ту-154

Минобороны России заявили, что контейнер с основным бортовым самописцем находится в удовлетворительном состоянии. Черный ящик доставили в ЦНИИ ВВС в подмосковных Люберцах. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.

Как говорится в публикации, процесс расшифровки черного ящика начнется после того, как он будет очищен в дистиллированной воде. Эксперты выражают надежду на то, что расшифровка основного самописца, фиксировавшего все параметры самолета в ходе полета, сможет раскрыть точную причину катастрофы. В сообщении подчеркивается, что работы по расшифровке данных могут занять от нескольких суток до недели. Черный ящик был найден на глубине 17 метров в 1,6 километрах от берега телеуправляемым аппаратом «Фалкон».

25 декабря недалеко от Сочи потерпел крушение самолет министерства обороны России, совершавший рейс Чкаловский-Хмеймим. На борту лайнера находился ансамбль имени Александрова. Артисты летели в Сирию, чтобы отметить новый год вместе с российскими военнослужащими на авиабазе. Кроме того, гуманитарный груз на борту разбившегося самолета сопровождала исполнительный директор фонда «Справедливая помощь», правозащитник и общественный деятель Елизавета Глинка, известная больше как доктор Лиза. Также в лайнере летели девять журналистов: по три сотрудника с телеканалов НТВ, Первого и "Звезды". Всего на борту лайнера находились 92 человека. Все они погибли.