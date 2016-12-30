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Захарова прокомментировала высылку дипломатов РФ из США
Президент США Барак Обама решением выслать из страны российских дипломатов унизил Соединенные Штаты и американский народ. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Сегодня Америка, американский народ были унижены своим же собственным президентом. На этот раз пощечину Вашингтону нанес его же хозяин, максимально увеличив количество неотложных дел для приходящей команды", - написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.
"Завтра будут официальные заявления, контрмеры и много всего", - добавила она.
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