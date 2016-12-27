Бывший первый замглавкома ВВС СССР: ошибка экипажа Ту-154 исключена

Бывший первый заместитель главнокомандующего Военно-воздушными силами СССР заслуженный летчик СССР генерал-полковник Петр Белоножко заявил, что экипаж самолета Ту-154 не виноват в крушении воздушного судна, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«Не могу согласиться с предположением, что виноват экипаж Ту-154. Какая перегрузка? Он же уже взлетел, отошел на шесть километров — уже не может упасть от перегрузки. Вину экипажа я полностью отвергаю», — рассказал Белоножко.

Ранее сообщалось, что основной черный ящик с разбившегося самолета Ту-154 доставили на расшифровку в Центральный НИИ ВКС в подмосковных Люберцах. Бортовой самописец был обнаружен утром во вторник, 27 декабря, на глубине 17 метров.

Самолет Минобороны Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера, разбился утром в воскресенье, 25 декабря.

На месте крушения самолета были обнаружены тела 16 погибших. Всего на борту самолета находились 92 человека - 8 членов экипажа и 84 пассажира. Среди них 8 военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, Елизавета Глинка и двое федеральных госслужащих.