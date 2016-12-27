Директор Одесского зоопарка предстал в образе петуха

На официальном YouTube-канале Одесского зоопарка появилось видеопоздравление с Новым годом от директора зоопарка Игоря Белякова . Как сообщают Рамблер/новости, он надел костюм петуха (символ 2017 года по китайскому календарю) и спел песню в жанре русского шансона.

В ходе клипа Белякова танцует, бегает за женщиной в костюме курицы и призывает «не стесняться себя и не жаться в расходах». В конце ролика он догоняет «курицу» и «топчет» ее.

Запись таких поздравлений уже стала визитной карточкой Белякова. В прошлом году он выступал в костюме обезьяны, а в позапрошлом – козла.